Parçalı Bulutlu 24.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 26.07.2024 17:02

Bitlis merkezli sahte rapor operasyonunda yakalanan 98 kişiden 19'u tutuklandı

Bitlis merkezli 6 ilde usulsüz rapor düzenleyen ve rapor alanlara yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 98 şüpheliden 19'u tutuklandı.

Bitlis merkezli sahte rapor operasyonunda yakalanan 98 kişiden 19'u tutuklandı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Tatvan Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışma sonucu "nitelikli dolandırıcılık" iddiasıyla gözaltına alınan 98 zanlının emniyetteki işlemlerinin tamamlandı.

Emniyetteki ifadelerinin ardından 50 kişi serbest bırakıldı, 48 şüpheli ise adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan 21'i savcılıktaki ifadelerinin ardından, 8'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 19'u da tutuklandı.

Bitlis merkezli İstanbul, Van, Siirt, Batman ve Bingöl'de 22 Temmuz'da gerçekleştirilen operasyonda, usulsüz rapor düzenleyen ve rapor alan 98 şüpheli gözaltına alınmış, raporlarla alınan 17 araca el konulmuştu.

ETİKETLER
Bitlis
Sıradaki Haber
Çorum Müftüsü Yıldırım İskilip'te incelemelerde bulundu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
18:07
'Asos sahilinde Sahil Güvenlik ile mülteciler arasında çatışma çıktığı' iddialarına yalanlama
17:44
Bakan Şimşek: Kazanımlarımızı kalıcı hale getirerek büyüme potansiyelimizi artıracağız
17:33
Selçuk Bayraktar: Filistin halkı direnerek vazifesini yerine getiriyor
17:27
MSB'den İsrail'in TRT ekibine saldırısına tepki
17:07
Avrupa Birliği, 7 üye ülkeye yönelik bütçe disiplin süreci başlattı
17:09
Türkiye'nin takdir ettiği kuru temizlemeciye "Ahi Esnaf Beratı" verildi
Antalya'da sağanak ve fırtına hasara yol açtı
Antalya'da sağanak ve fırtına hasara yol açtı
FOTO FOKUS
İstanbul'da yağmur hayatı olumsuz etkiledi
İstanbul'da yağmur hayatı olumsuz etkiledi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ