Haber Giriş: 3 Mayıs 2021 Pazartesi 13:56Son Güncelleme: Kaynak: AA
Trabzon'da kumar oynayan 6 kişiye 18 bin 900 lira ceza kesildi
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Trabzon'da fırının imalat bölümünde kumar oynadıkları tespit edilen 6 kişiye para cezası verildi.
Kumar oynandığı ihbarını değerlendiren polis ekipleri, Ortahisar ilçesindeki fırına operasyon düzenledi.
Operasyonda fırının imalat bölümünde kumar oynadıkları belirlenen 6 kişiye 18 bin 900 lira ceza uygulandı.
Kumar oynatılan fırın mühürlenerek kapatıldı.
Etiketler: Emniyet Genel Müdürlüğü
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