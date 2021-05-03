Haber Giriş: 3 Mayıs 2021 Pazartesi 13:52Son Güncelleme: Kaynak: AA
İzmir'de trafik kazası: 1 yaralı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
İzmir'in Bayındır ilçesinde beton bariyere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Tire ilçesinden Bayındır yönüne ilerleyen Gizem Ç. yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu beton bariyere çarparak devrildi.
Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri yönlendirildi.
Kazada yaralanan ve Tire Devlet Hastanesinde doktor olduğu öğrenilen sürücü ambulansla Tire Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Gizem Ç.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Etiketler: Trafik Kazası
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