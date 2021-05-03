Valilikten yapılan açıklamaya göre, 29 Nisan-3 Mayıs tarihleri arasındaki "tam kapanma" süresinde il genelinde 472 ekip ve 1628 personel, 456 uygulama noktasında denetim gerçekleştirdi.

Denetimlerde, kısıtlamayı ihlalden 20 kişiye 58 bin 642 lira idari ceza kesildi.

Ayrıca, denetimlerde 6 bin 929 kişi ve 3 bin 954 araç sorgulandı, aranan 8 kişi yakalandı, 71 araca 46 bin 36 lira ceza uygulandı.