Trabzon'da KTÜ'lü öğrenciler Togg ile test sürüşü yaptı

Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan açıklamaya göre, "Togg Kampüste, Şimdi Sıra Sende" temasıyla yapılan çekilişle aracı sürecek öğrenciler belirlendi.

Öğrenciler, KTÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı'nın makam aracıyla Merkez Kanuni Kampüsü'nde Togg ile test sürüşü yaptı.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Çuvalcı, amaçlarının öğrencilerin Togg'u daha yakından tanımalarını sağlamak ve yerli teknolojinin önemine dikkat çekmek olduğunu belirtti.

Togg'u birkaç ay önce üniversiteye aldıklarını kaydeden Çuvalcı, "Bu sürüş heyecanını öğrencilerimizle de paylaşmak istedik. Üniversite olarak öğrencilerimize 'yerli ve milli üretim' kültürünü aşılamaya devam eden etkinliklerimizi sürdüreceğiz." ifadesini kullandı.

Kanuni Kampüsü içerisinde devam eden test sürüşü, rektörlük binası önünde tamamlandı. Düzenlenen çekiliş ile takım kaptanı dahil 4'lü gruplardan oluşan 20 takım, Togg'u önümüzdeki günlerde de test etmeye devam edecek.