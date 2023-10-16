Trabzon'da "Kitap Günleri" 20 Ekim'de başlayacak

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Ortahisar Belediyesi ana hizmet binasında düzenlenecek etkinliğe 40 yazar ve 80 yayınevinin katılacağı bildirildi.

Etkinliğin açılışının 20 Ekim Cuma saat 14.00'te gerçekleştirileceği aktarılan açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Trabzon'da kültür ve sanat hayatına bu tür etkinliklerle katkı sağlamaya çalıştıklarını belirtti.

Bütün kitapseverleri etkinliğe katılmaya davet eden Genç, şunları kaydetti:

"Kitap dostlarının ilgiyle takip edeceği, içeriği dopdolu çok güzel bir organizasyon tertip ediyoruz. Yazarlar ziyaretçilere kitaplarını imzalayacak. Konferans, söyleşi ve imza günü gibi birçok etkinlik düzenlenecek. Hem kitap kurtları için hem de şehrimiz için çok harika bir etkinlik olacak. Yazarlarla okurlar buluşacak ve etkileşimde bulunma fırsatı olacak. Bu anlamda fuarımızın şehrimize ayrı bir renk katacağını düşünüyorum."