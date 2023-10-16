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Güncel
AA 16.10.2023 12:41

Sivas'ta otobüs kazasında yaralananlar tedavi altında

Sivas'ın Gürün ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu yaralanan 40 kişiden 12'sinin tedavisine devam ediliyor.

Sivas'ta otobüs kazasında yaralananlar tedavi altında
[Fotograf: AA]

Kazanın ardından Sivas, Kayseri ve Malatya'daki hastanelere kaldırılan yaralılardan 28'i, tedavileri tamamlanarak taburcu edildi.

Kazada ağır yaralanan otobüs şoförü S.A'nın tedavisi Malatya'da sürerken, hastanelerde tedavileri devam eden 12 yaralıdan 7'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Bu arada Gürün Devlet Hastanesinde otopsi işlemleri tamamlanan 5 kişinin cenazeleri memleketlerine gönderilirken, 2 cenazenin de yakınlarına teslim edileceği belirtildi.

İstanbul-Van seferini yapan Van Gölü Turizm'e ait S.A. yönetimindeki yolcu otobüsü, yoğun yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak, Pınarbaşı-Gürün kara yolu Yazyurdu mevkisinde devrilmiş, 7 kişi olay yerinde hayatını kaybetmiş, 40 kişi de yaralanmıştı.

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