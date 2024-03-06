Puslu 6.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 06.03.2024 09:33

Trabzon'da asayiş uygulamasında kesinleşmiş hapis cezası olan 13 kişi yakalandı

Trabzon'da aralarında 4 ayrı suçtan toplam 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan T.Ç'nin de olduğu 13 kişi, yakalandı.

Trabzon'da asayiş uygulamasında kesinleşmiş hapis cezası olan 13 kişi yakalandı

Trabzon Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Havalimanı Şube Müdürlüğü, Of İlçe Emniyet Müdürlüğü, Gülbahar Hatun Polis Merkezi Amirliği ve Taksim Şehit Akın Çelebi Polis Merkezince kent genelinde aranan şahıslara yönelik çalışma başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada, aralarında 4 ayrı suçtan toplam 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan T.Ç, "kasten yaralama" suçundan 4 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.Ç, "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak" suçundan 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.M.E, "bıçak veya diğer aletleri izinsiz olarak satma, satın alma, taşıma veya bulundurma ve kasten yaralama" suçundan 3 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.K'nin de olduğu 13 firarinin yakalandığı kaydedildi.

Yakalanan hükümlülerin işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildiği ifade edildi.

ETİKETLER
Trabzon
Sıradaki Haber
Giresun'da kahverengi kokarca ile mücadele devam ediyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:53
Eski ABD Başkanı Trump'tan İsrail'e: (Gazze'deki) Sorunu bitirmek zorundasınız
10:37
Çay ihracatı 2 ayda 6 milyon doları aştı
10:36
Samsun'da öğrenci servisi devrildi: 20 yaralı
10:54
Türkiye nüfusunun yüzde 49,9'unu kadınlar oluşturuyor
10:37
Servis domuz sürüsüne çarptı: 12 yaralı
10:21
Türk savunma sanayii Katar'a 2 hücumbotu ihraç etti
Erciyes Dağı'nda kar kalınlığı 110 santimetreye ulaştı
Erciyes Dağı'nda kar kalınlığı 110 santimetreye ulaştı
FOTO FOKUS
Refüje çarpıp takla atan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti: O anlar kamerada
Refüje çarpıp takla atan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti: O anlar kamerada
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ