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Güncel
AA 27.05.2023 09:39

Trabzon'da 612 bin 387 seçmen oy kullanacak

Trabzon'da, 28 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci tur oylaması için güvenlik tedbirleri alındı.

Trabzon'da 612 bin 387 seçmen oy kullanacak

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, seçimde il genelinde 612 bin 387 seçmenin oy kullanacağı belirtildi.

İl genelinde huzur ve güven içerisinde seçimin icra edilebilmesi için Yüksek Seçim Kurulu'nun kararları ve İçişleri Bakanlığı'nın hazırladığı seçim tedbirleri konulu genelgeleri doğrultusunda hareket edileceği vurgulanan paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"Bu kapsamda, İl Jandarma Komutanlığımız görev alanında 809 sandık bölgesindeki 1072 sandıkta, 1383 personel, 303 araç, 5 köpek timi, İl Emniyet Müdürlüğümüz bölgesinde 247 binada 1084 sandıkta, 2 bin 257 personel, 341 araç, 3 deniz aracı, 2 köpek ve 3 drone ile Sahil Güvenlik Komutanlığımız 70 personel, 6 araç ve 3 bot ile toplam 3 bin 710 personel, 650 araç, 3 deniz aracı, 7 köpek timi, 3 bot ve 3 drone ile seçim güvenliği için görev yapacaklardır"

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