Karaman'da "Türk Mutfağı Haftası" etkinliği

Karaman Valisi Tuncay Akkoyun, Hatuniye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Oteli'nde düzenlenen programda, bu haftanın amacının Türk mutfağının geleneksel özelliklerinin yansıtılması, aynı zamanda yaşatılması olduğunu söyledi.

Etkinlikle Karaman mutfağının zenginliklerinin, geleneksel özelliklerinin tekrar hatırlanacağını aktaran Akkoyun, "Aynı zamanda bizim de mutfağımızın temel özelliklerinden biri olan sağlıklı beslenme konusu önemli. Bu zenginliklerimizin önümüzdeki yıllarda da, gelecek nesillere sağlıklı şekilde ulaştırılmasını temel gaye olarak ifade edebiliriz" dedi.

İl Kültür ve Turizm Müdür Burhan Yemiş de Karaman yemekleri hakkında bilgi verdi.

Konuşmaların ardından hazırlanan yemekler katılımcılara ikram edildi.