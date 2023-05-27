Gümüşhane’de 5. GÜMÜŞKOD Kodlama Şenliği yapıldı

Çok yönlü, analitik ve eleştirel düşünen, sadece bilmek değil yapabilmek için çalışan, geleceğin becerileriyle donanmış bireyler yetiştirmek amacıyla başlatılan GÜMÜŞKOD kodlama eğitimi projesi çerçevesinde yıl içerisinde il genelinde yapılan yarışma ve şenliklerdeki projelerden seçilen 56 kodlama ve robotik çalışmanın bulunduğu sergi Halk Eğitimi Merkezi Salonunda açıldı.



Sergi açılışında konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Metin Yalçın, tarım toplumundan sanayi toplumuna ardından da bilgi toplumuna geçen insanlığın baş döndürücü hızla bilişim, teknoloji ve dijital çağı yaşadığını belirterek, “Ülkeler birbirine üstünlüğü teknolojiyle ve dijital materyallerle, dijital sistemlerle, yöntemlerle gerçekleştiriyorlar. Ticaret dijital oldu. Her şey dijitalleşti. Böyle bir dünyada ülke olarak dünya üzerinde söz sahibi olmak istiyorsak, güçlü bir ülke olmak istiyorsak bundan geri kalmamız asla mümkün değil. Öyleyse buna hazırlıklı olmamız ve buna buna ayak uydurmamız gerekiyor” dedi.





Hedeflerinin gelecek nesil olan çocukların ve gençlerin dijital eğitimi en iyi şekilde alması olduğunu vurgulayan Yalçın, “Kodlama bunun en güzel örneklerinden birisidir. Dünyayla rekabet edebilecek duruma gelebilmesi gerekiyor çocuklarımızın. İşte bu çalışmaların gayesi bu. Çocuklarımız, öğretmenlerinin rehberliğinde kodlamayı, bilgisayarı, teknolojiyi en iyi şekilde öğrenerek dünya ile rekabet edebilecek, akranlarıyla rekabet edebilecek düzeye gelmeleri ve bu noktada söz sahibi olabilmeleri önemli. Bu çalışmaların neticelerini, yansımalarını da çok iyi bir şekilde görüyoruz. Gerek TÜBİTAK yarışmalarında gerek TEKNOFEST gibi bilimsel, teknolojik yarışmalarda, gerekse bunun gibi benzeri farklı alanlarda öğrencilerimizin almış olduğu eğitimlerle bu etkinliklere bu yarışmalara katılıp gerçekten bu hususta ileri düzeyde kendi yetenek ve kabiliyetlerini, becerilerini geliştirmiş oluyorlar” diye konuştu.Etkinliğe İl Milli Eğitim Müdürü Metin Yalçın, Müdür Yardımcıları Mesut Olgun, Musa Uncu, İlçe Milli Eğitim Müdürleri, okul ve kurum müdürleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı. Gümüşhane Valiliği öncülüğünde 2017 yılında İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından başlatılan GÜMÜŞKOD projesi çercevesinde il, ilçe ve okul ekipleri oluşturuldu, kodlama atölyeleri kuruldu, kodlama ve robotik alanda öğretmen eğitimleri gerçekleştirildi, öğrencilere kodlama eğitimleri verildi, bu alandaki ulusal ve uluslararası yarışmalara katılım sağlandı ve tüm ilçelerde kodlama yarışma ve şenlikleri yapıldı.