Trabzon'da yapımı süren 900 yataklı şehir hastanesi, son teknolojik cihazlarla verilecek teşhis ve tedavi hizmetinin yanı sıra depreme karşı dayanıklılığı, yağmur sularının geri dönüşümü ve kendi elektriğinin bir kısmını üretmesiyle de ön plana çıkacak.

Sağlık Bakanlığının Sağlıkta Dönüşüm Projesi kapsamında birçok ilde hayata geçirdiği Şehir Hastaneleri Projesi, Trabzon'da da sağlık alanında önemli bir eksiği giderecek.

Geçen yıl gerçekleştirilen ihalesinin ardından Akyazı'daki 40 dönümlük alan üzerinde inşasına ocak ayında başlanan 900 yataklı şehir hastanesi binası, 1 milyar 100 milyon liralık yatırımla tamamlanacak.

Trabzon'un yanı sıra bölge illerine de hizmet vermesi beklenen şehir hastanesinde 206 genel, 151 kalp cerrahisi, 161 onkoloji, 146 kadın doğum, 171 erişkin yoğun bakım, 65 yeni doğan yoğun bakım ünitesinin yanı sıra 33 ameliyathane bulunacak.

Karadeniz kıyısında, Şenol Güneş Spor Kompleksi'nin yanındaki dolgu alanına inşa edilen hastane, altyapısı, tam donanımlı yoğun bakım odaları ve nitelikli yatak kapasitesiyle hastalara beş yıldızlı otel konforunda hizmet sağlayacak.

"İnşallah 2023 yılında bitirilerek hizmete sunulacak"

İl Sağlık Müdürü Hakan Usta, AA muhabirine, yıl başında inşasına başlanan hastanedeki çalışmaların hızlı şekilde sürdüğünü, yüklenici firmanın kulelerde inşaatlara başladığını söyledi.

Hastanenin zemin güçlendirmesi için 4 bin 400 fore kazık çakılacağını belirten Usta, "Bunun 500'ü çakılmış durumda. Bu işlem diğer işlerin yapılmasına engel değil. Diğer işler peyderpey sürüyor. İnşallah 2023 yılında bitirilerek hizmete sunulacak. 900 yataklı bir hastane bu. İçerisinde 230 yoğun bakım yatağı, 33 ameliyathanesi olacak. Şehrin ihtiyaçlarını karşılayacak tarz ve yoğunlukta bir hastane olacağını şimdiden müjdelemek istiyorum." diye konuştu.

Usta, şehir hastanelerinin, yapıldığı kentlerde iş yükünü çeken sağlık tesisleri olduğuna dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Bizde de öyle olmasını planlıyoruz. Özellikle hastaların bir çatı altında hizmet almasını sağlaması açısından şehrimiz için çok çok önemli. Dağınık yapının kurtarılması çok önemli. Birçok özellikli hizmetlerin yapılabileceği bir binanın olması, ayrıca diğer illere giden az da olsa hasta sevklerine gerek kalmayacak olması bizler ve vatandaşlar için önemli olacaktır."

Hastanenin vereceği sağlık hizmetinin yanı sıra diğer özellikleri açısından da ön planda olacağını kaydeden Usta, "Binada yağış toplama yapılabilirliği düşünülmekte. Güneş panelleriyle de kendi enerjisinin en azından bir kısmını üretebilmesi şeklinde planlaması yapılıyor. 762 deprem izolatörü vasıtasıyla da herhangi bir deprem anında sarsıntının hissedilmemesi sağlanacak ve normal hizmetine devam edecek bir bina olacak." dedi.

Usta, böyle büyük bir tesisin kente kazandırılması noktasında emeği geçen herkese, sağlık camiası adına şükranlarını sunduğunu sözlerine ekledi.