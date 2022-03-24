Haber Giriş: 24 Mart 2022 Perşembe 04:02Son Güncelleme: Kaynak: AA
Trabzon-Bayburt karayolunda heyelan
[Fotoğraf. AA]
Trabzon-Bayburt karayolunda heyelan meydana geldi.
Trabzon-Bayburt karayolunda heyelan meydana geldi.
Trabzon-Bayburt karayolunun Araklı ilçesi Pervane mahallesi mevkiinde heyelan meydana geldi.
Heyelanın getirdiği toprak ve taş parçaları ile karayolu ulaşıma kapandı.
Kapanan yolda uzun kuyruklar oluşurken, ekipler kapanan yolu tekrar açmak için çalışmalarını sürdürüyor.
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