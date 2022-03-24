Haber Giriş: 24 Mart 2022 Perşembe 04:00Son Güncelleme: Kaynak: AA
Giresun ve İstanbul'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 12 zanlı yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Giresun ve İstanbul'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 12 şüpheli gözaltına alındı.
Giresun Emniyet Müdürlüğü tarafından uyuşturucu ticareti yapan kişilere yönelik sürdürülen soruşturma kapsamında, Giresun ve İstanbul'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Haklarında yakalama kararı çıkarılan 17 şüpheliden 12'si gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
Firari 5 şüphelinin yakalanmasına çalışıldığı, gözaltındaki şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
Etiketler: Giresun Uyuşturucu
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