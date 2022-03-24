Haber Giriş: 24 Mart 2022 Perşembe 03:48Son Güncelleme: Kaynak: AA
Amasya'da uyuşturucu ele geçirilen otomobildeki 2 zanlı gözaltına alındı
[Fotoğraf: AA]
Amasya’nın Gümüşhacıköy ilçesinde şüphe üzerine durdurulan bir otomobilde uyuşturucu ele geçirildi, 2 zanlı gözaltına alındı.
Gümüşhacıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışması sonucu bir otomobil, şüphe üzerine ilçe girişinde durduruldu.
Araçta yapılan aramada, 5 gram metamfetamin ile uyuşturucu içiminde kullanılan aparatlar ele geçirildi.
Otomobildeki S.K. (37) ile M.G. ( 50) gözaltına alındı.
Etiketler: Amasya Uyuşturucu
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