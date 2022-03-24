Haber Giriş: 24 Mart 2022 Perşembe 03:54Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tokat-Sivas kara yolunda kar nedeniyle ulaşımda aksama yaşanıyor
[Fotoğraf: AA]
Tokat-Sivas kara yolunda kar nedeniyle ulaşım güçlükle sağlanıyor.
Gece saatlerinde başlayan kar yağışı, kent merkezinde etkisini sürdürüyor.
Kar nedeniyle Tokat-Sivas kara yolunun 1650 rakımlı Çamlıbel Geçidi ile Kızıliniş mevkisinde ulaşımda aksama yaşanıyor.
Karayolları ekipleri, yolda küreme ve tuzlama çalışması yapıyor.
Kent merkezinde de belediye ekipleri, yolları açık tutmak için çalışma yürütüyor.
Etiketler: Tokat Ulaşım Kar Yağışı
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