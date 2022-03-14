Haber Giriş: 14 Mart 2022 Pazartesi 11:13Son Güncelleme: Kaynak: AA
Trabzon-Bayburt karayolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı
[Fotoğraf: AA]
Trabzon-Bayburt karayolu Araklı ilçesi Çatak mevkiinde kar nedeniyle ulaşıma kapandı.
Trabzon-Bayburt karayolu Araklı ilçesi Çatak mevkiinde kar nedeniyle ulaşıma kapandı.
Konuyla ilgili açıklama yapan Araklı Kaymakamı Kürşat Karaca, `Bölgemizde devam eden kar yağışı nedeniyle Araklı-Çatak bölgesinden sonra kar yapışı nedeniyle araçların geçişine izin vermiyoruz. Gelen araçları Çatak'ta bekletiyoruz. Bayburt’ta gelen araçlar da Salmankaş Tüneli'nin girişinde bekliyor` dedi.
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