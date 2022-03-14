Bitlis'te gece başlayan kar nedeniyle ilçe merkezi beyaza büründü.

Güne karla uyanan vatandaşlar iş yerlerinin önünde ve araçlarının üzerinde biriken karları temizledi.

İlçe Hıfzıssıhha Kurulu Kararına göre, ilçe merkezi ve bağlı belde ile köylerdeki tüm eğitim kurumlarında bugün eğitim, öğretime ara verildi.

Ayrıca engelli ve hamile kamu personeli de idari izinli sayıldı.

Yağışın aralıklarla etkisini sürdürdüğü ilçede, belediye ekipleri cadde ve sokaklarda kar temizleme çalışmasını sürdürüyor.