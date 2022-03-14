Haber Giriş: 14 Mart 2022 Pazartesi 11:04Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bitlis'in Ahlat ilçesinde eğitime ara
Bitlis'in Ahlat ilçesinde olumsuz hava şartları nedeniyle eğitime bugün ara verildi. Engelli ve hamile kamu personeli de izinli sayıldı.
Bitlis'te gece başlayan kar nedeniyle ilçe merkezi beyaza büründü.
Güne karla uyanan vatandaşlar iş yerlerinin önünde ve araçlarının üzerinde biriken karları temizledi.
İlçe Hıfzıssıhha Kurulu Kararına göre, ilçe merkezi ve bağlı belde ile köylerdeki tüm eğitim kurumlarında bugün eğitim, öğretime ara verildi.
Ayrıca engelli ve hamile kamu personeli de idari izinli sayıldı.
Yağışın aralıklarla etkisini sürdürdüğü ilçede, belediye ekipleri cadde ve sokaklarda kar temizleme çalışmasını sürdürüyor.
Etiketler: Bitlis Eğitim Kamu Personel Kar Yağışı
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