Cuma günü düşüş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 0,5 altında 14,7676'dan tamamladı.

Dolar/TL, yeni haftaya yükselişle başlamasının ardından saat 10.50 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,4 üzerinde 14,8260 seviyesinde işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,33 artışla 16,2190'dan, sterlin/TL yüzde 0,45 yükselişle 19,3390'dan satılıyor.

Dolar endeksi, şu sıralarda önceki kapanışa paralel 99,1 seviyesinde bulunurken, Avro/dolar paritesi yüzde 0,2 artışla 1,0940'tan alıcı buluyor.

Analistler, devam eden Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle piyasalarda risk algısının yüksek seyrettiğini bildirdi.

Hafta boyunca takip edilecek ABD, İngiltere, Japonya ve Türkiye’de merkez bankalarının faiz kararlarının piyasalarda oynaklığı artırabileceğini aktaran analistler, Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin haber akışının da varlık fiyatları üzerinde etkili olmayı sürdürdüğünü ifade etti.

Analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 100 seviyesinin önemli direnç, 98'in destek konumunda olduğunu kaydetti.