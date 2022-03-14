Haber Giriş: 14 Mart 2022 Pazartesi 10:59Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Siirt’te 120 adet kaçak sigara ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Siirt’in Kurtalan ilçesinde bir şahsın üzerinde 120 adet kaçak sigara ele geçirildi.
Siirt’in Kurtalan ilçesinde bir şahsın üzerinde 120 adet kaçak sigara ele geçirildi.
Kurtalan İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği görevlilerince yapılan çalışma sonucunda Cumhuriyet Mahallesi Turgut Özal Caddesi üzerinde A.Ö. isimli şahsın üzerinde 120 adet kaçak sigara ele geçirildi.
Gözaltına alınan A.Ö.'nün emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Etiketler: Siirt Kaçakçılık
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