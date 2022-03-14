Haber Giriş: 14 Mart 2022 Pazartesi 10:51Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Ardahan'da 642 tarihi sikke ele geçirildi
[Fotoğraf: İHA]
Ardahan'da düzenlenen operasyonda Bizans Dönemi'ne ait 642 adet tarihi sikke ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.
Ardahan İl Jandarma Komutanlığına bağlı Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheli bir şahsın otomobil ile Ardahan'a tarihi eser getireceği yönünde bilgi aldı.
Çamlıçatak Jandarma Kontrol noktasında durdurulan araçta yapılan aramada, Bizans Dönemi'ne ait olduğu değerlendirilen 642 adet sikke ele geçirildi.
Araçtaki şüpheli gözaltına alındı.
Şüpheli şahsın jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Etiketler: Ardahan Kaçak Kazı Kaçakçılık Tarihi Eser
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