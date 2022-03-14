Haber Giriş: 14 Mart 2022 Pazartesi 10:51Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yozgat'ta kombi çaldıkları iddiasıyla 2 zanlı tutuklandı
[Fotoğraf: AA]
Yozgat'ın Yerköy ilçesinde evin deposundan kombi çaldıkları öne sürülen iki şüpheli tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Hüyük Mahallesi Dolunay Sokak'taki evin deposundan üç kombinin çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, şüpheli İ.B'nin evine operasyon düzenledi.
Operasyonda İ.B. ve F.K. kombileri parçalarken suçüstü yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
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