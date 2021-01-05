Haber Giriş: 5 Ocak 2021 Salı 15:11Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tosya'da ev yangını zarara neden oldu
[Fotoğraf: AA]
Kastamonu'nun Tosya ilçesinde meydana gelen yangında apartman dairesi zarar gördü.
Fevzi Paşa Mahallesi'nde Ahmet Aslanoğlu'na ait evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine gelen Tosya Belediyesi İtfaiye ekipleri, yangına müdahale etti.
Yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alınan yangın söndürüldü.
Yangında apartman dairesinde zarar oluştu.
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