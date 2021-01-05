Haber Giriş: 5 Ocak 2021 Salı 15:10Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mersin'de kaçakçılık operasyonlarında 2 kişi yakalandı
[Fotoğraf: AA(ARŞİV) ]
Mersin'in Silifke ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 2 şüpheli gözaltına alındı.
Mersin'in Silifke ilçesinde alınan bilgiye göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, gümrük kaçağı ürünlerin bulunduğu belirlenen otomobili durdurdu.
Araçta yapılan aramalarda, 1036 cinsel içerikli ürün ele geçirildi, sürücü H.Ö. gözaltına alındı.
Polisin Seka Limanı'nda düzenlediği operasyonda, 560 elektronik sigara, 375 puro, 149 paket sigara, çeşitli markalara ait 12 şişe içki ve 15 paket tütün ele geçirildi.
Şüpheli F.G. gözaltına alındı.
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