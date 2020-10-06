Türkiye'nin önemli kabak çekirdeği üretim merkezlerinde ilçede yaklaşık 152 bin dönümlük alana ekilen kabaktan 8 bin 500 ton rekolte çerezlik kabak çekirdeği bekleniyor.

Kıraç ve sulu topraklarda yetişen ürün önce patozlarda çekilip, çekirdeklerinden ayrılıyor, sonra kurutulup, elendikten sonra pazarlanıyor.

Tomarza Belediye Başkanı Davut Şahin, yaptığı açıklamada, Türkiye'de tarımsal potansiyel açısından çok önemli bir yere sahip olduklarını söyledi.

Bu potansiyel içerisinde kabak çekirdeğinin de özel bir yeri olduğunu vurgulayan Şahin, "Tomarzamız kabak çekirdeği açısından ciddi bir potansiyele sahip. İlerleyen süreçte de Tomarza'da kabak yetiştiriciliğine gereken tüm destekleri vermeye hazırız. 2020 yılı hasadın bereketli olmasını dilerim." diye konuştu.