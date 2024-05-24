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Güncel
AA 24.05.2024 11:18

Tokat'taki patlamada yaralananlardan birisi hayatını kaybetti

Tokat'ın Erbaa ilçesinde bir bağ evindeki patlamada yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Sefa Can K.'ın cenazesi, defnedildi.

Tokat'taki patlamada yaralananlardan birisi hayatını kaybetti

Patlamada yaralanarak kaldırıldığı Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi altına alınan Sefa Can K., yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Sefa Can K.'ın cenazesi, hastanedeki işlemlerinin ardından yakınları tarafından alınarak Karayaka beldesindeki baba evine getirildi ve helallik alındı.

Olayın gerçekleştiği yerin hemen yanında bulunan musallada ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Sefa Can K.'ın cenazesi, belediye mezarlığında toprağa verildi.

Olayda yaralanan diğer 6 kişinin tedavileri ise Tokat, Erbaa ve Ankara'daki hastanelerde sürüyor.

Karayaka beldesi Hürmüzlü Mahallesi'ndeki bir bağ evine 18 Mayıs'ta ihbar üzerine jandarma ekibi sevk edilmiş, adrese varan ekipler içeri girdiklerinde patlama meydana gelmişti. 5'i jandarma personeli 7 kişinin yaralandığı olayla ilgili 2 şüpheli tutuklanmıştı.

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