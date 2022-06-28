Haber Giriş: 28 Haziran 2022 Salı 11:53Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tokat'ta yoldan çıkan minibüsteki anne ile kızı yaralandı
[Fotoğraf: AA]
Tokat'ta minibüsün yoldan çıkıp toprak alana girmesi sonucu anne ve kızı yaralandı.
Tokat'ta Ömer Kubat idaresindeki 53 AP 714 plakalı minibüs, Tokat-Niksar kara yolu Musapınar köyü yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak toprak alana girdi.
Araçta bulunan ve hafif şekilde yaralanan Kamile (32) ile kızı Fatma Kubat (5), ambulanslarla Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Etiketler: Tokat Trafik Kazası
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