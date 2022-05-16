Ertuğrul Gazi Mahallesi Alişan Diktaş Caddesinde Nihat Alkan'a ait kafede bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Yangını gören vatandaşlar Erbaa Belediyesi itfaiye ekiplerine haber verdi.

Ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonrası yangın söndürüldü.

Yangın sonrası iş yeri kullanılamaz hale geldi.

Bu arada iş yerinin pazar günü olması dolayısıyla kapalı olduğu öğrenildi.