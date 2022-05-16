Haber Giriş: 16 Mayıs 2022 Pazartesi 15:52Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tokat'ta yangın çıkan kafe kullanılmaz hale geldi
[Fotoğraf: AA]
Tokat'ın Erbaa ilçesinde bir kafede çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Ertuğrul Gazi Mahallesi Alişan Diktaş Caddesinde Nihat Alkan'a ait kafede bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Yangını gören vatandaşlar Erbaa Belediyesi itfaiye ekiplerine haber verdi.
Ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonrası yangın söndürüldü.
Yangın sonrası iş yeri kullanılamaz hale geldi.
Bu arada iş yerinin pazar günü olması dolayısıyla kapalı olduğu öğrenildi.
Etiketler: Tokat
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