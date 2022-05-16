Kilis İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ticaretiyle uğraşanların yakalanması ve deşifresine yönelik belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 1 kilo 738 gram metamfetamin, 68,35 gram esrar, 15,41 gram bonzai, 14 bin 768 uyuşturucu hap, 4 hassas terazi ve 1 ruhsatsız pompalı av tüfeği ele geçirildi.

Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 24 zanlıdan 22'si tutuklandı, 2'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.