Haber Giriş: 16 Mayıs 2022 Pazartesi 15:48Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tokat'ta bakır kablo hırsızlığı yaptıkları iddia edilen 2 kişi yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Tokat'ın Niksar ilçesinde bakır kablo hırsızlığı yaptıkları öne sürülen 2 kişi yakalandı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Tokat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Köklüce köyünde 2 şüpheli şahıs tarafından kesilen Türk Telekom'a ait kabloların hurda olarak satılacağı bilgisini aldı.
Niksar-Reşadiye D-100 kara yolu üzerinde jandarma ekipleri yaptıkları çalışmada, soyulmuş yaklaşık 90 kilo bakır kablo ele geçirdi.
Jandarma ekipleri 2 kişiyi gözaltına aldı.
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