Tokat Valiliği, 2019'da küçükbaş hayvancılığın geliştirilmesi amacıyla "Köyümde Yaşamak İçin Bir 'Sürü' Nedenim Var Projesi"ni hayata geçirdi.

Projede ilk 2 yılda 80 bin koyun dağıtılırken bundan sonra her sene dağıtılan koyun sayısının 100 bine tamamlanması ve ildeki koyun varlığının doğacak kuzularla 5 yıl sonunda 500 bin artırılması planlanıyor.

Tokat Valisi Ozan Balcı, Pazar ilçesine bağlı Tatar köyü merasında düzenlenen törende, 2 yıl önce koyunculuk projesini başlattıklarını hatırlattı.

Cumhurbaşkanının 2020 Yılını Küçükbaş Hayvancılıkta Hamle Yılı ilen ettiğini hatırlatan Balcı, şunları dile getirdi:

"Tokat da bu konuda büyük adım attı. 'Köyümde yaşamak için bir sürü nedenim var' projesi Tokat'ın ve Tokatlı çiftçilerin projesi oldu. Proje Türkiye'ye örnek ve model oldu. Bugün burada 80 bininci koyunun dağıtımını gerçekleştiriyoruz. Ziraat Bankası ile 100 bin koyun anlaşması yapmıştık, 2 yıl ödemesiz, 7 yıl vadeli, sıfır faizsiz olmak üzere. İlk 100 bin paketini bitirip, ikinci 100 bin paketini de kullanacağız." dedi.

Proje kapsamında Tokat'ta 10 bini geçen müracaat alınarak, 894 çiftçiye 80 bin 58 koyun verildiği, Ziraat Bankasından 117 milyon lira finans sağlandığı da aktarıldı.

Programa, AK Parti Tokat Milletvekili Mustafa Arslan, Pazar Kaymakamı Mesut Ateş, İl Tarım ve Orman Müdürü Orhan Şahin, il protokolü ve çiftçiler katıldı.