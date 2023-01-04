Haber Giriş: 4 Ocak 2023 Çarşamba 14:36Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tokat'ta seyir halindeki otomobil yandı
[arşiv haber, AA]
Tokat'ın Erbaa ilçesinde seyir halindeyken yangın çıkan otomobilde hasar oluştu.
H.B. yönetimindeki otomobilin motor kısmından seyir halindeyken duman çıkmaya başladı.
Bunun üzerine sürücü, aracını yol kenarına park ederek yangını kendi imkanlarıyla söndürmeye çalıştı. Yangını söndürmede başarılı olamayan H.B'nin yardım talebi üzerine Erbaa Belediyesi itfaiye ekipleri olay yerine gitti.
Ekiplerin yaklaşık bir saatlik çalışması sonucu söndürülen yangında araçta hasar meydana geldi
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