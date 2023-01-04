Haber Giriş: 4 Ocak 2023 Çarşamba 14:29Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sinop'ta ruhsatsız tabanca ve tüfek ele geçirildi
[Fotograf: AA]
Sinop'ta jandarma ekiplerince durdurulan bir araçta, ruhsatsız tabanca ve tüfek ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Erfelek ilçesinde şüphe üzerine durdurulan bir araçta arama yapıldı.
Araç içindeki aramalarda, bir ruhsatız tabanca ile bir tüfek ele geçirildi.
Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.
Etiketler: Sinop
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