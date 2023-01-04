Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Erfelek ilçesinde şüphe üzerine durdurulan bir araçta arama yapıldı.

Araç içindeki aramalarda, bir ruhsatız tabanca ile bir tüfek ele geçirildi.

Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.