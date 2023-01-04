2022 tarihinde Yunak Meslek Yüksek Okulu Maliye bölümünden mezun olduktan sonra ikinci defa eğitim hayatına başlayarak aynı okulda bu defa da Finans, Bankacılık ve Sigortacılık bölümünde eğitim gören yüzde 92 görme engelli 26 yaşındaki Mehmet Yenioğlu, Sigortacılık Eğitim Merkezi’nin (SEGEM) engellilere yönelik açtığı sınavı kazanarak, Hazine ve Maliye Bakanlığı onaylı sertifikayı almaya hak kazandı.

Yenioğlu, almış olduğu sertifika sayesinde hayali olan özel sigortacılık hizmeti verebilecek.

Okula, Finans, Bankacılık ve Sigortacılık bölümünde okuyan işitme engelli küçük kardeşi Engincan Yenioğlu ile gelen Mehmet Yenioğlu, "Büyük bir acente olup mesleğimi en iyi şekilde yapmayı düşünüyorum. Benim asıl amacım tüm engellilere örnek olmaktır. Engelleri aşabilmektir. Bir çok engelli vatandaşımız ya eve kapanıyor yada eve kapatılıyor." dedi.