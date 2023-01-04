Kiremitdere Caddesi'nde seyir halinde olan demir boru yüklü kamyonun sürücüsü, henüz belirlenemeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybederek bir iş yerinin istinat duvarına çarptı. Kamyon çarpmanın etkisiyle devrilerek bir süre sürüklendikten sonra otomobile çarparak durabildi.

Durumun bildirilmesi üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, kamyonda sıkışan sürücüyü ve yolcu Akif A'yı kurtardı. Yaralılar ambulansla hastaneye sevk edildi.

Kamyonda yüklü olan demir boruların caddeye dağılması nedeniyle yol, trafiğe kapandı. Vinç yardımıyla kamyonun ve boruların kaldırılmasının ardından cadde trafiğe yeniden açıldı.