Haber Giriş: 31 Ağustos 2021 Salı 06:35Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tokat'ta serinlemek için ırmağa giren Afgan çoban boğuldu
[Fotoğraf: AA]
Tokat'ın Zile ilçesinde serinlemek için ırmağa giren Afgan uyruklu çoban boğuldu.
Narlıkışla köyünde serinlemek için ırmağa giren Afgan uyruklu 22 yaşındaki çoban Osman Şahin bir süre sonra suda kayboldu.
Çobanın arkadaşları jandarma ve AFAD ekiplerine haber verdi.
Samsun'dan gelen dalgıç polisler 1 saatlik çalışmayla Şahin'in cesedini sudan çıkardı.
Cenaze, otopsi için Zile Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Etiketler: Tokat
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