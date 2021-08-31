Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince terörün finansman kaynaklarının kurutulması ve kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik çalışma başlatıldı.

Merkez ve ilçelerde yapılan operasyonda, 0,7 gram eroin, 13 bin 251 paket kaçak sigara, 370 puro, 66 emtia malzemesi, 35 kaçak cep telefonu, 10 çift spor ayakkabı ve 4 cep telefonu aksesuarı ele geçirildi.

Operasyonda 17 kişi hakkında işlem yapıldı.

Öte yandan, Habur Kara Hudut Kapısı Şube Müdürlüğü ekiplerince asayiş ve kaçakçılık suçlarına yönelik yapılan çalışmalarda, 14 şüpheli yakalandı.