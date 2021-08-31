Tren Garı önünde başlayan fener alayı Cumhuriyet Meydanı'nda son buldu.

Fener alayına ellerindeki Türk bayrağı ve Atatürk posteri ile katılan askerler zaman zaman Büyük Önder'in "Ne mutlu Türk'üm diyene" sözünü haykırdı.

Fener alayına Vali Salih Ayhan, 5. Piyade Eğitim Tugay Komutan Vekili Piyade Albay Ayhan Ocak, kamu kurumu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.