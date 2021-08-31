Haber Giriş: 31 Ağustos 2021 Salı 06:26Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Kazılan yolun kör noktasına rastlayan kamyon devrildi
[Fotoğraf: İHA]
Rize’de kazılan yolun kör noktasına rastlayan kamyon devrildi.
Deniz suyundan kaynaklı korozyon nedeniyle Kentsel Dönüşüm kapsamında çalışmaları devam eden Belediye Blokları’nın inşaat alanında kazılı olan yolun kör noktasına denk gelmesi nedeniyle 53 AJ 475 plakalı kamyon tekerlekleri boşta kalınca devrildi. Kazada sürücü yara almadan aracından çıkarken, kamyonun devrildiği yerde güvenlik önlemleri alındı.
Öte yandan kamyonun devrildiğini gören bazı meraklılar ise cep telefonlarına sarıldı. Olay yerinden uzaklaştırılmaya çalışılan vatandaşlar cep telefonlarıyla devrilen kamyonu çekmek için adeta birbirleriyle yarıştı.
Etiketler: Rize
Sıradaki Haber
Hırsızlık için girdikleri iş yerinde fotoğraf çekip eğlenmişler
Yükleniyor lütfen bekleyiniz