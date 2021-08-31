Haber Giriş: 31 Ağustos 2021 Salı 06:12Son Güncelleme: Kaynak: AA
Niğde’de fener alayı düzenlendi
[Fotoğraf: AA]
Niğde’de, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla fener alayı düzenlendi.
Niğde Valiliği öncülüğünde düzenlenen fener etkinlik için Derbent Kavşağı önünde bir araya gelen Niğde protokolü ve vatandaşlar ellerinde meşale, Türk bayraklarıyla Cumhuriyet Meydanı'na yürüdü.
Niğde Belediyesi Mehter Takımının eşlik ettiği fener alayı Atatürk Anıtı önünde sona erdi.
Yürüyüş sonrası havai fişek gösterisi yapıldı
Etiketler: Niğde
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