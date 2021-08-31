Niğde Valiliği öncülüğünde düzenlenen fener etkinlik için Derbent Kavşağı önünde bir araya gelen Niğde protokolü ve vatandaşlar ellerinde meşale, Türk bayraklarıyla Cumhuriyet Meydanı'na yürüdü.

Niğde Belediyesi Mehter Takımının eşlik ettiği fener alayı Atatürk Anıtı önünde sona erdi.

Yürüyüş sonrası havai fişek gösterisi yapıldı