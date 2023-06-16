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Güncel
AA 16.06.2023 16:09

Tokat'ta sahte içki operasyonu düzenlendi

Tokat'ta düzenlenen operasyonda sahte içki ile imalatında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Tokat'ta sahte içki operasyonu düzenlendi

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Turhal ilçesine bağlı Çaylı köyünde sahte içki yapan bir kişiye yönelik operasyon düzenledi.

Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda ev ve eklentilerinde yapılan aramada damacana içinde 6 litre sahte içki, sahte içki yapımında kullanılan 5 litre etil alkol, 185 kapüşon ve içki etiketi, şişe kapağı, sahte olduğu değerlendirilen 41 bandrol, mükerrer kullanım amaçlı depolanmış 61 içki şişesi ele geçirildi.

Olayla ilgili H.A. hakkında soruşturma başlatıldı.

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