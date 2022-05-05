Haber Giriş: 5 Mayıs 2022 Perşembe 17:00Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tokat'ta park halindeki minibüse çarpan otomobilin sürücüsü öldü
[Fotoğraf: AA]
Tokat'ın Erbaa ilçesinde park halindeki minibüse çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
Serkan Özgür (40) idaresindeki 05 AAZ 030 plakalı otomobil, İsmet Paşa Mahallesi Subaşı Caddesi'nde park halindeki 60 M 5061 plakalı minibüse çarptı.
Kazada otomobilde sıkışan Özgür, Erbaa Belediyesi itfaiye ekiplerince çıkarıldı. Ambulansla Erbaa Devlet Hastanesine kaldırılan Özgür, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Etiketler: Tokat Trafik Trafik Kazası
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