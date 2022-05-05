Haber Giriş: 5 Mayıs 2022 Perşembe 16:55Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Sinop'ta kuvvetli yağış uyarısı
[Fotoğraf: İHA ]
Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü, Sinop için kuvvetli yağış uyarısında bulundu.
Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü, Sinop için kuvvetli yağış uyarısında bulundu.
Müdürlükten yapılan açıklamada, “6 Mayıs Cuma günü Orta Karadeniz'de beklenen yağışların Sinop ve çevrelerinde (Sinop'un doğusu- Türkeli, Ayancık, Erfelek) kuvvetli kuzey yönlü rüzgarla birlikte çok kuvvetli (toplamda 40-75 kg/m2, yer yer 51-100 kg/m2) olması beklenmektedir. Sel, su baskını, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” denildi.
Etiketler: Sinop Sağanak Yağış Meteoroloji
Son Haberler
- 17:27
- 17:29
- 17:08
- 17:05
- 17:05
Sıradaki Haber
Zonguldak'ta ormanlık alana devrilen hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz