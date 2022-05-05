Haber Giriş: 5 Mayıs 2022 Perşembe 16:50Son Güncelleme: Kaynak: AA
Antalya'da hırsızlık iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı
[Fotoğraf: AA]
Antalya'nın Korkuteli ilçesinde hırsızlık iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Antalya İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Kayabaş Mahallesi'nde S.A'nın evinde gerçekleşen hırsızlık olayı ile ilgili yapılan soruşturma kapsamında H.E. gözaltına alındı.
Zanlının evinde yapılan aramada, çalıntı olduğu değerlendirilen çamaşır makinesi, televizyon, kaynak makinesi ve 100 metre elektrik kablosu ele geçirildi.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Son Haberler
- 17:14
- 17:08
- 17:05
- 17:05
- 17:18
Sıradaki Haber
Muğla'da Likya Yolu'nda kaybolarak yardım isteyen çifte ulaşıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz