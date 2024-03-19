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Güncel
AA 19.03.2024 15:47

Tokat'ta Necati dede, yarım asırdır leylek yuvasının onarımını yapıyor

Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde yaşayan Necati Avşar, yarım asırdır leylek yuvasının bakım ve onarımını yapıyor.

Tokat'ta Necati dede, yarım asırdır leylek yuvasının onarımını yapıyor
[Fotograf: AA]

İlçeye bağlı Hatipli beldesinde yaşayan 86 yaşındaki Necati Avşar, evinin yanındaki söğüt ağacında bulunan leylek yuvasının bakım ve onarımını, çocukları ve akrabalarının yardımıyla her yıl bahar ayında leylekler gelmeden önce tamamlıyor.

Hemen hemen 50 senedir yuvayı her yıl onardığını söyleyen Avşar, "Çocuklarım da bana yardımcı oluyorlar. Bir adamla olmuyor. Geçen bir akrabam geldi, ağaca çıktı. Ben ise yuvanın yakınlarındaki pislikleri temizledim. İkimiz yuvanın temizliğini yapmış olduk" dedi.

Her yıl iki leyleğin gelerek yuvaya yerleştiğini dile getiren Avşar, yaptığı işten dolayı mutlu olduğunu vurguladı.

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