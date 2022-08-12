Haber Giriş: 12 Ağustos 2022 Cuma 15:18Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tokat'ta minibüs devrildi: 5 yaralı
[Fotograf: AA]
Tokat'ta minibüsün devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.
Mehmet Çağdaş yönetimindeki minibüs, Tokat-Sivas kara yolu Çamlıbel beldesi yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek yan yattı.
Kazada, araçta bulunan Gülten Özgenç, Yunus Emre Özgenç, Cemile Çağdaş, Fatma Çağdaş ve Fatma Bulut yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Etiketler: Tokat Trafik Kazası
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