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Tokat'ta far avı yapan 4 kişi yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Tokat'ın Turhal ilçesinde "far avı" yaptığı iddiasıyla 4 kişi yakalandı.
Tokat Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Turhal ilçesinde gece "far avı" yaptığı iddiasıyla 4 kişiyi yakaladı.
Zanlıların kullandıkları 3 otomatik tüfeğe ve 2 projektöre el konuldu.
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