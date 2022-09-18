Tokat Organize Sanayi Bölgesi´ndeki bir ekmek fabrikasında yangın çıktı. Alevler kısa sürede yayıldı.

Çevredekiler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

Olay yerine giden ekipler, hızla çalışmalara başladı. Alevlerin diğer binalara sıçramaması için güvenlik önlemi alındı.

Kısa sürede söndürülen yangın, fabrikada hasara yol açtı.