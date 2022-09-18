Haber Giriş: 18 Eylül 2022 Pazar 08:04Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Tokat'ta ekmek fabrikasında yangın
[Fotograf: AA]
Tokat'ta bir ekmek fabrikasında çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
Tokat Organize Sanayi Bölgesi´ndeki bir ekmek fabrikasında yangın çıktı. Alevler kısa sürede yayıldı.
Çevredekiler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.
Olay yerine giden ekipler, hızla çalışmalara başladı. Alevlerin diğer binalara sıçramaması için güvenlik önlemi alındı.
Kısa sürede söndürülen yangın, fabrikada hasara yol açtı.
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