Haber Giriş: 30 Mart 2023 Perşembe 21:12Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tokat'ta devrilen cenaze nakil aracının sürücüsü yaralandı
Tokat'ta cenaze nakil aracının devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.
Abdurrahman Şavgat (47) idaresindeki Batman Belediyesine ait cenaze nakil aracı, Tokat-Sivas kara yolu İhsaniye köyü mevkisinde tarlaya devrildi.
Yaralanan sürücü Şavgat, ambulansla kaldırıldığı Tokat Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
Boş cenaze nakil aracı ise çekici aracılığıyla kaldırıldı.
Etiketler: Tokat Trafik Kazası
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