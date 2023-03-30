Çankırı Atkaracalar ilçesi Budakpınar köyünde bir vatandaşa ait traktör ve pulluk kimliği belirsiz şahıslar tarafından çalındı.

Durumu fark eden vatandaşın ihbarı üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, yaklaşık 4 aylık takip neticesinde traktörü Konya’nın Karatay ilçesinde buldu.Çankırı'ya getirilen traktör sahibine teslim edildi.

Olayı gerçekleştirdiği tespit edilen 4 şüpheli ise jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslar tutuklandı.