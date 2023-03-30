Haber Giriş: 30 Mart 2023 Perşembe 20:27Son Güncelleme: Kaynak: AA
Çankırı'da çalınan traktör Konya'da bulundu
Çankırı'nın Atkaracalar ilçesinde çalınan traktör, jandarma ekipleri tarafından Konya'da bulundu. Olayla ilgili gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı.
Çankırı Atkaracalar ilçesi Budakpınar köyünde bir vatandaşa ait traktör ve pulluk kimliği belirsiz şahıslar tarafından çalındı.
Durumu fark eden vatandaşın ihbarı üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, yaklaşık 4 aylık takip neticesinde traktörü Konya’nın Karatay ilçesinde buldu.Çankırı'ya getirilen traktör sahibine teslim edildi.
Olayı gerçekleştirdiği tespit edilen 4 şüpheli ise jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslar tutuklandı.
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